Призрачно сияние на Луната тази нощ. Какво крие?

Тази нощ небето ще бъде сцена на едно от най-мистичните и деликатни астрономически явления – появата на младата Луна. Днес, 12 септември 2026 г., земният ни спътник навлиза изцяло във фазата на нарастващия полумесец, като едва около два процента от диска му ще бъдат осветени от Слънцето. За наблюдателите това означава изящен, едва забележим сребърен сърп, който поставя началото на новия лунен цикъл. Веднага след залез слънце по-наблюдателните ще могат да уловят с просто око и т.нар. „пепеляво светене“ – рядък феномен, при който тъмната част на Луната сияе с призрачна светлина, отразена от самата Земя.

В езотеричните среди тази нощ се свързва с отварянето на невидими енергийни портали и символичното „засяване“ на новите начала. Тъй като в момента Луната преминава през знака Везни, нейното влияние няма да донесе агресивни емоционални трусове, а по-скоро ще изостри човешката интуиция и стремежа към вътрешен баланс. Воалът между материалния и духовния свят става изключително тънък, което според мистиците е основна предпоставка за ярки и пророчески сънища. Образите, които човешкото съзнание ще улови по време на сън в тези часове, рядко са случайни – те често носят кодирани предупреждения или отговори на въпроси, които ще се разгърнат през следващите седмици.

Нощта на новия лунен сърп се смята и за идеален момент за енергиен рестарт и програмиране на бъдещето. Всяко искрено намерение, балансирано желание или план, формулиран под светлината на тази тънка сребърна нишка, придобива силата на силен ментален код. За да се възползвате от съзидателната сила на нощта, експертите по окултни науки съветват да изчистите ума си от минали разочарования, да запалите бяла свещ близо до прозореца и да визуализирате точно това, което искате да „порасне“ в живота ви преди настъпването на предстоящото Пълнолуние в края на месеца.

