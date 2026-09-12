Септемврийски шамар с времето. Къде ще е студеният фронт

Рязък обрат във времето започна над България - гръмотевични бури вече се развиват над Източните Родопи и района на Кюстендил, а през следващите часове валежите ще обхващат нови райони. Причината е студен атмосферен фронт, който преминава през Балканския полуостров и ще сложи край на летните температури поне за кратко.

По-сериозно влошаване се очаква над Югозападна и Южна България. От Северна Македония към страната се придвижват валежни зони с добре развита конвективна облачност. На места дъждът ще бъде интензивен, ще има гръмотевична дейност, а локално са възможни и градушки.

За днес е обявено ниво 1 за очаквана гръмотевична активност. Към момента няма сигнали за сценарий с екстремни явления, но атмосферата остава нестабилна и на отделни места бурите могат да бъдат придружени от градушка.

С напредването на деня основните явления постепенно ще се изместват на изток. Именно Източна България ще остане под влияние на фронта по-късно, докато в западните райони времето постепенно ще започне да се успокоява.

Истинската промяна ще се усети утре. Захлаждането ще продължи, ще бъде ветровито, а максималните температури ще паднат чувствително. В Североизточна България на места те ще останат около 18-20 градуса, докато в най-топлите западни и югозападни райони ще достигат около 26-27 градуса.

Валежите и гръмотевиците в неделя ще се задържат главно в източната половина на страната, но постепенно ще отслабват и спират. Над Западна България облачността ще се разкъсва и на много места денят ще премине с повече слънце.

Добрата новина е, че този есенен шамар няма да продължи дълго. В понеделник вятърът ще отслабне и над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Сутринта по източните райони са възможни повече облаци, а следобед над Западна България ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще е малка.

Така само за няколко дни септември ще покаже почти целия си арсенал - от летни температури, през гръмотевични бури и градушки, до рязко захлаждане и ново завръщане на спокойното слънчево време.