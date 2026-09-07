Хладно утро, но температурите се променят до часове

Слънчево ще бъде времето днес, но сутринта ще започне с хладни температури. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури ще достигнат между 26° и 31°. В София живакът ще се покачи до около 28°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове обаче на места ще има ниска слоеста облачност. Вятърът ще бъде до умерен, от изток-североизток. Максималните температури ще са между 25° и 27°. Морската вода остава приятна за плаж – 25°-26°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Слънчево ще бъде и в планините. По високите части ще бъде ветровито, с умерен до силен северозападен вятър. Температурите ще достигнат около 24° на 1200 метра и около 16° на 2000 метра.

Затоплянето продължава

През следващите дни времето ще остане предимно слънчево. Следобед над планините ще се развива купеста облачност, но съществени валежи не се очакват.

Вятърът постепенно ще отслабва и ще се ориентира от изток, като в много райони временно ще стихва. Температурите ще продължат бавно да се повишават.