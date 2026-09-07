Рожден ден празнува инж. Делчо Николов, председател на УС на "Асарел-Медет" АД

Рожден ден днес празнува инж. Делчо Николов, председател на УС на „Асарел-Медет“ АД. Той е от онези лидери, които превръщат индустрията в кауза. Под неговото ръководство „Асарел-Медет“ не просто расте, а задава стандарти, модернизира технологии, инвестира в хората и в региона, в който работи.

„Стандарт“ му пожелава здраве, сила и увереност, за да продължава да води с визия, да развива с мащаб и да доказва, че устойчивият успех се прави от личности, които умеят да носят отговорност и да гледат напред.

Рожден ден днес празнуват още:

Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС

Антонина Зетова, бивша националка по волейбол

Войн Войнов, емблема на ФК „Левски“

Искрен Пецов, певец и композитор

Сашо Дончев, предприемач, изпълнителен директор на "Овергаз"

Стефан Рядков, актьор