Честит рожден ден на Искра Михайлова
Днес празнува и инж. Делчо Николов, председател на УС на „Асарел-Медет“ АД
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Днес празнува и инж. Делчо Николов, председател на УС на „Асарел-Медет“ АД
По традиция на най-перспективните млади български тенисисти ще бъдат връчени почетни плакети, както и парични премии, които да им помогнат за подготов...
Това е петият багер от този клас от общо осемте, които са доставени досега в „Асарел-Медет“ АД
С подкрепата на компанията откриха новия кабинет по география и икономика в ОУ „Проф. Марин Дринов“
„Асарел-Медет“ с приз за принос към развитието на местния спорт
Ще следвам кредото на баща ми, че не технологиите, а силният екип е най-важният фактор за просперитет, казва Димитър Цоцорков Водещи икономисти предс...
Българското правителство подкрепя развитието на минерално-суровинната индустрия и доказателство за това е приетата през миналата година стратегия за р...
На пролетния бал на КРИБ "Кока-Кола" грабна приза за качество, "Абритес" - за растеж, "Каменица" - за иновации Проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председат...
"Асарел медет" и съвместното му дружество с лекарите от общинската болница и община Панагюрище "Асарел Панагюрище Здраве" получиха наградата "Инвестит...
"Асарел-Медет" е сред еталоните в минната промишленост. Компанията получи поредното си признание с голямата награда на КРИБ за "Качество". Призът бе...
Еколози: Водата под "Асарел Медет" е с повишена киселинност - знак за наличие на метали Луда Яна е като река от приказките - водата е ту жълта, ту че...