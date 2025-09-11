„Асарел-Медет“ с поредна инвестиция в образованието

Напълно обновен кабинет по география и икономика бе открит в Основно училище „Проф. Марин Дринов“ в Панагюрище. Реновирането и оборудването на кабинета стана възможно благодарение на финансовата подкрепа от „Асарел-Медет“АД, реализирана по силата на меморандума за партньорство и ежегодния дарителски договор с Община Панагюрище. В него са предвидени средства за обновяване на всички кабинети по география и икономика в общинските училища.

На церемонията присъства инж. Ивайло Василев – директор „Иновации, планиране и развитие“ в „Асарел-Медет“АД, който пожела на преподавателския екип на ОУ „Проф. Марин Дринов“ вдъхновение и удовлетворение в работата, а на учениците – дръзновение и високи постижения по пътя на знанието.



В знак на признателност директорът на училището Екатерина Футекова връчи благодарствен адрес до ръководството на „Асарел-Медет“, в който се казва: „Благодарение на Вашата отговорност към образованието учениците ни ще имат възможност да се обучават в по-приятна, стилна, комфортна и вдъхновяваща среда. Подкрепата Ви е изключително ценна за нас и показва, че знанието и просперитетът на децата ни имат значение не само за училището, а и за отговорния бизнес. Вярваме, че инвестицията в образование е инвестиция в бъдещето, а това е ясен знак, че заедно можем да постигнем повече.“

Съвременното оборудване и обновената учебна среда ще осигурят на учениците от ОУ „Проф. Марин Дринов“ по-добри условия за обучение и ще стимулират интереса им към географията и икономиката.

