„Коледна магия“ с три последователни празнични концерта организират от ЦПЛР – Стара Загора

В навечерието на коледните празници Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приканва жителите и гостите на града да се потопят в традиционната поредица от празнични концерти под мотото „Коледна магия“. В три последователни вечери – 17, 18 и 19 декември 2025 г., две локации ще оживеят с музика, танци и творческа енергия.

Откриването ще бъде на 17 декември, от 18.00 ч., в Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ с концертното „Коледно соаре“. В програмата са включени изявите на Вокална студия „Траяна глас“ с ръководител Лиляна Дойчева, Школа „Класическа китара“ с ръководител Катя Хъшева и Литературен клуб с ръководител Невена Божкилова.

На 18 декември, от 18.30 ч., в Младежкия дом празничната емоция продължава с фолклорния концерт „Коледни звезди“. Пред старозагорската публика ще се представят Детски фолклорен ансамбъл „Траянци“ с ръководител Росица Христова, Певческа формация за автентичен фолклор „Китчица“ с ръководител Мина Стойкова, Камерен състав „Ударни инструменти“ с ръководител Адриан Маринов и Камерен състав „Тамбура“ с ръководител Ваня Христова.

Кулминацията на празничната програма ще бъде на 19 декември, от 18.30 ч., отново в Младежкия дом, с концерт-спектакъла „В ритъма на Коледа“. На сцената ще се изявят Мажоретният състав с ръководител Деница Ганева, Школата по латиноамерикански танци с ръководител Нейко Желев и Школата по хип-хоп танци с ръководител Роксана Димитрова.

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора кани всички да споделят празничното настроение и да посрещнат Коледа с вдъхновение, усмивки и изкуство.

