Премиера на филма “Социално силните“ в Казанлък

В истински триумф на казанлъшкия талант се превърна прожекцията на филма “Социално силните".

Дело на един от най-изявените съвременни режисьори - казанлъчанина Николай Василев, лентата проследява учениците на брилянтния физик Теодосий Теодосиев - също родом от Казанлък и разказва за успелите българи, чиято жажда за знания и неуморен труд ги водят по пътя към успеха.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова лично уважи прожекцията и с поднасянето на цветя към Николай Василев и Теодосий Теодосиев изрази своята признателност към изявените казанлъчани и благодарност за морала и категоричността, с които прославят България и Казанлък, като център на физиката и изкуството.

Казанлъчанинът Александър Проданов-възпитаник на Тео и един от най-перспективните млади учени у нас - златен медалист от Международната олимпиада по физика през 2022 г., както и от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика, също приветства публиката.

Тазвечерната прожекция на документалния филм "Социално силните" разказа на препълнената зала как учениците на Тео, които са герои в него, влагат усилията и таланта си в сферата на науката и технологиите и са социално силните хора на България, чиито постижения са способни да променят света.

Поради големия интерес, предстоят още прожекции на филма в Казанлък.

След като се наслади на увлекателната лента, публиката имаше възможност да проведе дискусия с Николай Василев, Теодосий Теодосиев и Александър Проданов.

Казанлък се оказа най-личната и емоционална публика, която с гордост и уважение аплодира труда на едни от най-големите си таланти.





