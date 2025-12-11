Децата от вокална студия „Усмивки“ ще изнесат юбилеен концерт в Стара Загора

Вокална студия „Усмивки“ при Народно читалище „Родина-1860” ще отпразнува 30 години от създаването си. Юбилейният концерт ще се състои на 14 декември (неделя) от 18.30 ч. в Културен център „Стара Загора“.

Събитието е организирано от НЧ „Родина-1860” с подкрепата на Община Стара Загора.

Вокална студия „Усмивки“ при Народно читалище „Родина-1860” гр. Стара Загора е създадена през 1995 г. от Жанина Янкулова. Репертоарът на „Усмивки” включва детски забавни песни, фолклорни обработки, българска и чужда поп, рок и джаз музика. Освен групово и солово децата се изявяват и в различни формации - дуети, триа, квартети.

До момента имат издадени 3 албума с авторски песни – „Топка калпазана”, „Празници с Усмивки” и „Усмихнати ноти”. В процес на подготовка е четвърти авторски албум. Много от песните на „Усмивки” са включени в учебниците по музика на издателства Просвета, Булвест, Изкуства и Рива от 1 до 7 клас, както и в помагала за детските градини.

Концертът е с вход свободен, а организаторите канят всички жители и гости на града да се заредят с празнично настроение!

