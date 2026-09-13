Всичко за Усмивки

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10 причини да обичаме Коледа

10 причини да обичаме Коледа

На много хора им е писнало от еуфорията по Коледа- клишета, комерсиализация на християнски послания и тотален фалит. Има обаче по-важни неща, които ст...

24 декември | 17:09
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Усмивки от старите ленти

Усмивки от старите ленти

Защо българите загубиха съчувствие към униформените На 4 май 2001-ва съм написал статия с фундаменталното и отчасти пророческо заглавие "На вниманиет...

05 ноември | 20:35
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Писатели с усмивки

Писатели с усмивки

Фотографът и поет Владислав Христов щракна гостуващите автори в добро настроение 25 световни имена в литературата, уловени в бързия миг на усмивката....

14 ноември | 22:30
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