Децата от вокална студия „Усмивки“ ще изнесат юбилеен концерт в Стара Загора
Събитието е по повод 30-годишнината от създаването на музикалната група
Следете всички новини, анализи и коментари за Усмивки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Събитието е по повод 30-годишнината от създаването на музикалната група
Усмивки за добро настроение
Дневните температури ще бъдат между 27° и 32°
Подаряваме ви усмивки за добро настроение
Усмивки за прекрасен ден
Усмивки за добро настроение
Усмивки за добро настроение
Усмивки за добро настроение
На много хора им е писнало от еуфорията по Коледа- клишета, комерсиализация на християнски послания и тотален фалит. Има обаче по-важни неща, които ст...
Защо българите загубиха съчувствие към униформените На 4 май 2001-ва съм написал статия с фундаменталното и отчасти пророческо заглавие "На вниманиет...
"Щастливите момичета са най-красиви", смята Одри Хепбърн Най-красиви са усмихнатите и щастливи жени. Щастието може да бъде открито навсякъде, дори в...
Фотографът и поет Владислав Христов щракна гостуващите автори в добро настроение 25 световни имена в литературата, уловени в бързия миг на усмивката....