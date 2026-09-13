„Академия Роза“ със заключителен концерт в Казанлък
Вход свободен!
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Вход свободен!
Събитието е по повод 30-годишнината от създаването на музикалната група
Традиционният ритуал по освещаване на Никулденската трапеза ще се проведе на 6 декември от 11:00 часа в градинката до „Часовника"
В Деня на Съединението на Източна Румелия с Княжество България, 6 септември 2025 г. (събота), Регионален исторически музей – Стара Загора ще бъде отво...
Посетителите ще се насладят на акустичен концерт с песни от новия му албум
Богата културна програма, впечатляващо 3D мапинг шоу и добро настроение пред самия монумент с вход свободен по случай 10 години „Проект Бузлуджа”
На 1 ноември 2024 г. галерията ще бъде с вход свободен!
Само във вторник
Отворени са вратите и Музеят на авиацията в Крумово и Военноморският музей във Варна
За първи път посетителите на Музея ще имат възможност да разгледат най-новите фотоизложби
Два дни вход свободен и за Ботаническата градина
Повече от 50 галерии и музеи са подготвили интересна програма
Повече от 50 галерии и музеи са подготвили интересна програма
Малчуганите до 14 години няма да плащат билет в третия ден на тенис турнира
Днес в Града на смеха - Габрово празнуват 44-ия рожден ден на Дома на хумора, където входът за посещение е свободен. Празникът във Веселата къща ще з...
Режат наполовина приема по икономика в най-слабите университети Ако под 30% от завършилите работят по специалността си, свиват броя на студентите Не...
Вход свободен за арт салоните на Двореца, "Квадрат 500", Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, Криптата и Музей на социалистическото изкуст...
Национална галерия „Квадрат 500" в София ще бъде отворена за безплатно разглеждане на 20 юни 2015 г. (събота) от 10:00 до 18:00 часа. За три седмици...
Варна. Със съдействието на варненските народни представители от ПП ГЕРБ входът за Аквариума в морската столица ще бъде безплатен на Никулден – 6 декем...