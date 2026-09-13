Всичко за Вход Свободен

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Регионален исторически музей – Стара Загора ще бъде отворен за посещение с вход свободен на 6 септември

Регионален исторически музей – Стара Загора ще бъде отворен за посещение с вход свободен на 6 септември

В Деня на Съединението на Източна Румелия с Княжество България, 6 септември 2025 г. (събота), Регионален исторически музей – Стара Загора ще бъде отво...

01 септември | 15:26
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Вход свободен в "Квадрат 500"

Вход свободен в "Квадрат 500"

Вход свободен за арт салоните на Двореца, "Квадрат 500", Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, Криптата и Музей на социалистическото изкуст...

14 януари | 13:07
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