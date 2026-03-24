Пети електрически багер „Либхер“ заработи в рудник „Асарел“

Пети поред електрически минен багер Liebherr R9350Е-771, с работна маса от 310 тона и права кофа с капацитет от 17 куб. м, вече работи в рудник „Асарел“. Машината има нулеви локални емисии на изгорели газове и се отличава с комфорт за оператора, висока производителност, издръжливост, енергийна ефективност и лесно сервизиране, благодарение на уникалната си система за мониторинг на техническото състояние.

На 24 март новата придобивка беше пусната в експлоатация от изпълнителния директор на дружеството инж. Николай Пелтеков, заедно с Красимира Цанева - управител на „Алки-Л“, изключителен представител на „Либхер“ за България, и Рафаел Гьопел – мениджър „Минни машини“ в „Либхер-Експорт“.

„Продължаваме да внедряваме модерна минна техника от водещите световни производители, за да осигурим устойчивото си развитие с по-висока ефективност на производството и безопасност на работата. Поздравявам колегите от рудник „Асарел“, които имат удоволствието да работят на новата машина, и благодаря на всички, които допринесоха за успеха на тази инвестиция“, каза изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД инж. Николай Пелтеков. Той открои доброто сътрудничество между „Асарел-Медет“АД, „Либхер-Експорт“ и „Алки-Л“, като посочи, че близо 35-годишното партньорство е изградено от професионализъм и иновации.

„Тази машина е символ не само на техническото съвършенство, резултат от иновациите, които „Либхер“ непрекъснато внедрява, но и на дългогодишното сътрудничество между двете компании „Либхер-Експорт“ и „Асарел-Медет“. През последните години светът е изправен пред множество предизвикателства и фактът, че днес всички сме тук, показва колко важно е доброто партньорство между фирмите. Колко важни са високите стандарти, съвременните изисквания и опазването на околната среда, независимо от всички трудности“, каза Рафаел Гьопел – мениджър „Минни машини“ в „Либхер-Експорт“.

Преди Красимира Цанева и инж. Николай Пелтеков да разбият традиционната бутилка шампанско в кофата на машината, водосвет за здраве отслужиха архиерейският наместник на Панагюрска духовна околия ставрофорен свещеноиконом Атанас Манолов и свещеник Ангел Желязков. Новата машина е поверена на екипаж в състав: Петър Оловенеков, Георги Бабеков, Лука Тухчиев и Николай Карайлев, които са сред най-опитните багеристи в дружеството.

Това е петият багер от този клас от общо осемте, които са доставени досега в „Асарел-Медет“ АД. Той се отличава с внедрените най-съвременни технологии, висока производителност, издръжливост, енергийна ефективност, лесно обслужване и комфорт за оператора. Стандартната кофа на багера е 18,7 кубика, но за рудник „Асарел“ тя е била допълнително модифицирана и капацитетът ѝ е оптимизиран до 17 куб. м. Багерът разполага с мощен електродвигател от 1200 kW и предлага съществени предимства - по-малко вибрации по време на работа, по-дълъг ресурс на работните агрегати и компоненти, по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка, както и максимална ефективност при ниски температури. Голямо предимство е, че електромоторът издържа колкото целия експлоатационен живот на багера - над 130 000 моточаса, като са внедрени ефективни технологии за намаляване на разхода на електроенергия. Кабината е просторна и предоставя отлични условия при високо ниво на комфорт и безопасност за оператора. Тя има ефективна вибро- и шумоизолация, система за предпазване от прах и удобни джойстици за работа.

Сътрудничеството между „Асарел-Медет“ АД и „Алки-Л“ ЕООД датира от 1993 година, когато в рудник „Асарел“ е доставена първата машина – челен товарач L 506. После следват по-големи челни товарачи, булдозери, колесни багери и специализирана верижна машина за заваръчни работи – за да се стигне до големите минни дизелови и електрически багери, някои от които достигат впечатляващите над 130 000 м.ч. и продължават работата си в рудника. За техническата поддръжка на 28-те машини Liebherr в „Асарел-Медет“ АД днес се грижат петима сервизни специалисти на „Алки-Л“ ЕООД, заедно с екипа на „Ремонт Рудник и Централна ремонтна база“ в компанията, като съвместната им работа е пример за професионализъм, надеждност и добро сътрудничество.

