„Медна купа Средногорие“ даде старт на нова спортна инициатива с кауза

Първото издание на благотворителния футболен турнир „Медна купа Средногорие“ събра на едно място четири водещи компании от минерално-суровинната индустрия - „Аурубис България“ АД, „Елаците-Мед“ АД, „ДПМ Челопеч“ ЕАД и „Асарел-Медет“ АД. Турнирът се проведе на 12 септември на градския стадион в Пирдоп с подкрепата и домакинството на Община Пирдоп и обедини участниците около обща кауза - подкрепа за спорта и децата в Средногорието, Панагюрище и Етрополе.

Така турнирът постави началото на нова инициатива, която съчетава спортния дух с корпоративната социална отговорност. Докато срещите на терена бяха изпълнени с емоция и съревнование, извън него участниците показаха, че когато водещи компании обединят усилията си, резултатът може да носи пряка полза за местните общности в Средногорието, Панагюрище и Етрополе.

Победител в първото издание на „Медна купа Средногорие“ стана отборът на „ДПМ Челопеч“. На второ място се класира „Елаците-Мед“, третата позиция зае тимът на „Асарел-Медет“, а „Аурубис България“ завърши на четвърто място.

Шампионската купа беше връчена от инж. Любомир Хайнов, изпълнителен директор на „ДПМ Челопеч“. Директор „Одит и контрол“ в „Асарел-Медет“ АД Христо Шиндаров връчи бронзовите медали, а индивидуалното отличие за голмайстор на турнира получи Любослав Генов от отбора победител, който реализира четири гола в рамките на състезанието.

Отвъд спортното съревнование основният акцент на „Медна купа Средногорие“ беше благотворителната кауза. Четирите компании обединиха усилията си в подкрепа на спорта сред децата и младите хора в регионите, в които развиват дейност.

Инициативата е насочена към осигуряване на спортни пособия и оборудване за училища в общините от Средногорието, Панагюрище и Етрополе. По този начин съперничеството на футболния терен се превърна в основа за общо усилие извън него - инвестиция в повече възможности за движение, спорт и активен начин на живот за децата в местните общности.

Организаторите отправиха специална благодарност към Община Пирдоп за гостоприемството, съдействието и отличните условия за провеждането на първото издание на турнира.

„Медна купа Средногорие“ завърши с признание към всички участващи отбори за спортсменството и достойната игра, както и към публиката и всички партньори, допринесли за реализирането на инициативата.