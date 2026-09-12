Etropole Tournament 2026 събира 77 отбора под патронажа на Христо Стоичков
Това е едно от най-значимите детски футболни събития в България
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Това е едно от най-значимите детски футболни събития в България
Още два от фаворитите отпаднаха
България ще има нов-стар шампион, категоричен бе Георги Дерменджиев, въпреки че "Лудогорец" не успя да вземе 3 точки във второ гостуване поред. След 0...
IV международен футболен турнир за деца, родени през 2003 и 2004г., за „Купите на Община Благоевград" официално се открива в понеделник /29 август/ от...
Футболен турнир за деца до 14-годишна възраст ще бъде включен в програмата за Ботевите дни във Враца. Решението за спортното мероприятие бе взето на з...
Независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов днес даде началото на футболен турнир за девойки. "Уважаеми дами, искам да ви благодаря, че се в...
Благоевград. Шествие и празничен концерт дадоха началото на втория Международен детски футболен турнир „Купите на община Благоевград". Предвождано от...
Благоевград. Млади таланти на водещи европейски отбори ще вземат участие в тазгодишното издание на международния футболен турнир за „Купите на община...
Благоевград. С двубоя между младежките гарнитури на сръбския гранд „Цървена звезда" (Белград) и столичния „Левски" започва тазгодишното издание на меж...
Благотворителен футболен турнир част от кампанията "Save Niki", организират приятелите на Николай Живанкин, който се нуждае от средства за лечение на...
Смолян. Футболен турнир в памет на Димчо Михалевски се провежда в доспатското село Змейца. Това съобщиха от пресцентъра на БСП-Смолян. Инициативата за...
Рибново. Кандидатът за евродепутат от ПП ГЕРБ Асим Адемов и областният координатор на партията и народен представител Даниела Савеклиева откриха младе...
Стара Загора. Кандидатите за депутати в Европейския парламент от листата на ГЕРБ Ева Паунова и Ангел Филипов дадоха официален старт на традиционния фу...
Лозана. Дисциплинарната комисия на УЕФА изхвърли турските грандове "Фенербахче" и "Бешикташ" от европейските клубни турнири. Посочената причина е уч...
Бургас. Отборът на „Черноморец-Бургас" 1998 година загуби с 3:0 от ЦСКА полуфиналната среща реванш от републиканското първенство за деца. „Акулите" д...
Бон-Нидеркасел. Започна BG CUP - футболен турнир за българите в чужбина. Надпреварата, която обединява нашите сънародници по света, е организирана от...
София. Треньор №1 на ХХ век Димитър Пенев ще е патрон на втория футболен турнир за аматьори „Albena Cup 2013" (6-9 юни). Наградният фонд на престижно...
Варна. Драматичен финал определи регионалния победител на "Каменица Фен Купа" във Варна. В битката за първото място "Спартаклийски тигри" биха с дузпи...
Благоевград. Възпитаници на Югозападния университет ще участват във футболен турнир. Надпреварата е организирана от Студентско правителство и Студентс...