Etropole Tournament 2026 събира 77 отбора под патронажа на Христо Стоичков

От 4 до 7 април в гр. Етрополе ще се проведе международен футболен турнир за деца Etropole Tournament 2026 – събитие, което още преди първия съдийски сигнал заявява амбиция за мащаб, класа и силно международно присъствие.

Турнирът се организира от ПФК Етрополе със съдействието на Община Етрополе и с Христо Стоичков, по случай 60-годишния му юбилей. Генерален спонсор на събитието е Геотрейдинг АД, с традиционен ангажимент в подкрепа на спорта и създаването на възможности за развитие на младите таланти. Партньори по провеждането на турнира са Клуб „Спорт и здраве“ – Етрополе и „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед – Етрополе“.

Интересът към турнира е сериозен и вече 27 клуба с общо 77 отбора са потвърдили своето участие, като сред е футболна академия Хаджи. На терените ще излязат деца от наборите 2013 до 2019 година – поколение, което тепърва ще оформя облика на футбола в следващите десетилетия.

Присъствието на Христо Стоичков придава допълнителна тежест на турнира. Неговата връзка с Етрополе не е символична – той е почетен гражданин на града, а именно тук се развива и неговата детско-юношеска школа, която също ще бъде част от надпреварата. Това превръща събитието не просто в турнир, а в естествено продължение на една дългогодишна ангажираност към развитието на младите таланти.

Etropole Tournament 2026 се очертава като едно от най-значимите детски футболни събития в България – с международно участие, сериозна организация и присъствието на фигура от световен мащаб. За няколко дни Етрополе ще покаже, че може да бъде център на голям спортен форум, в който среща си дават бъдещето на футбола и неговото най-ярко лице.

