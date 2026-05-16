Драма в края на мача прати ЦСКА 1948 пред Лудогорец

ЦСКА 1948 победи Лудогорец с драматичен гол в добавеното време и направи огромна стъпка към второто място в класирането кръг преди края на шампионата. "Червените" стигнаха до успеха след попадение на Лаша Двали в петата минута на продължението, дошло секунди след червен картон за Сон от Лудогорец.

Двубоят предложи напрежение, пропуски и продължителна ВАР проверка, преди съдията Васил Минев окончателно да признае победния гол. След успеха ЦСКА 1948 събра 66 точки и изпревари разградчани, които останаха трети със 64.

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на Хендрик Бонман. Мамаду Диало и Флориан Кребс обаче не успяха да бъдат достатъчно концентрирани в завършващата фаза.

В 12-ата минута Петър Витанов стреля от границата на наказателното поле, но топката премина над напречната греда. Само минута по-късно Борислав Цонев свали с глава към Елиас Франко, който не успя да нанесе удар от непосредствена близост, а Кребс бе блокиран при опита си за добавка.

Лудогорец отговори опасно в 19-ата минута. Бърнард Текпетей излезе сам срещу Петър Маринов, преодоля го и стреля към празната врата, но Лаша Двали изчисти точно пред голлинията.

След близо половин час игра Диало комбинира с Цонев, който не успя да отправи достатъчно силен удар. Малко по-късно Текпетей отново създаде напрежение, но този път шутира във външната част на мрежата от малък ъгъл.

След почивката темпото спадна осезаемо, а положенията станаха по-редки. В 61-ата минута резервата Фредерик Масиел се озова сам срещу Бонман след подаване с глава на Атанас Илиев, но не успя да преодолее стража на гостите.

Най-чистото положение за домакините до този момент дойде шест минути преди края на редовното време. Масиел центрира отлично, а Атанас Илиев стреля от въздуха, но Бонман реагира блестящо и спаси.

Драмата избухна в добавеното време. В петата минута Сон от Лудогорец извърши нарушение и получи втори жълт картон, след което бе изгонен. Само секунди по-късно ЦСКА 1948 организира решителната атака, при която Борислав Цонев подаде към Лаша Двали, а защитникът прати топката в мрежата.

Попадението бе разглеждано дълго от ВАР заради съмнения за нарушение в хода на атаката, но след прегледа съдията Васил Минев посочи центъра и секунди по-късно даде последния съдийски сигнал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com