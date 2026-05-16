Левски нагъна ЦСКА (ОБНОВЯВА СЕ)

Последното за сезона вечно дерби започна с предимство на сините. "Левски" нагъна ЦСКА още в 11-та минута, когато Георги Костадинов изведе Хуан Переа зад гърба на отбраната на ЦСКА, а нападателят на "сините" се пребори за топката с Давид Пастор и стреля от малък ъгъл, като топката мина през ръцете на вратаря Фьодор Лапоухов - 1:0 за "Левски".

Малко след попадението ЦСКА имаше претенции за дузпа за нарушение срещу Бруно Жордао, но съдията Гидженов не отсъди нарушение в наказателното поле.

След това силните минути за "Левски" продължиха със сериозен натиск, докато ЦСКА трудно успяваше да изнесе топката в предни позиции. Това се отрази и в статистиката за притежание на топката, която до 30-ата минута беше 64 на 36 процента в полза на домакините.

В 33-тата минута отново Переа имаше добър шанс да отбележи, но ударът му с глава мина над напречната греда.

До края на първата част липсваха други интересни ситуации и "Левски" заслужено се оттегли с аванс на почивката.

В паузата пък треньорът на "Левски" Хулио Веласкес замени голмайстора Хуан Перес с възстановения след травма Мустафа Сангаре.

Второто полувреме започна като първото - с натиск на "Левски", като опасен изстрел на Радослав Кирилов мина много близо до гредата на вратата на ЦСКА.

В 50-ата минута "армейците" отговориха с изстрели на Перейра и Бруно Жордао, като в първия случай се наложи вратарят на "Левски" Светослав Вуцов да се намесва.

Първите жълти картони дойдоха малко след това, когато Пастор и Сангаре се сдърпаха и получиха официални предупреждения от съдията.

След час игра Христо Янев направи първи две промени - Йоанис Питас влезе на мястото на Пиедраита, а Исак Соле замени Макс Ебонг.

Само минута по-късно влезлият на почивката Мустафа Сангаре се контузи и трябваше да бъде принудително заменен от Марко Дуганджич. Освен това, Веласкес извади Охене и пусна Око-Флекс.

След това пък заради серия от сини димки мачът бе временно прекъснат.

Вечното дерби започна с фалшив сигнал за бомба. След спешна проверка на полицията взривно усройство не бе открито, но са намерени стари димки и факли. Те са иззети и мачът започна навреме - в 16 часа.

Заради лошото време и липсата на залог на стадиона се очакваха едва около 10 000 души.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com