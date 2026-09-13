Левски повтори кошмара за ЦСКА (ОБНОВЕНА)
Разпори червената врата два пъти
Следете всички новини, анализи и коментари за Вечно Дерби. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разпори червената врата два пъти
Срещите навръх празника са пълни с обрати
ЦСКА вече 9 мача е без загуба през месеца
Първа реакция на изпълнителния директор на "Левски"
Големият герой за "армейците" беше Джеймс Ето`o
Какво очаква от двубоя шефът в Левски
Сините започнаха подготовка за двубоя
Билетите за мача вече се харчат бързо
Възникна и проблем с продажбата на билетите
Трябва да се вземат мерки за програмата
Първата атака беше на сините, червените отговориха подобаващо
За пръв път капитаните на двата тима са бразилци
Михаил Вълчев смята, че неговият отбор е по-добър
Армейците са с положителен балан в срещите
Предстои решението да бъде оповестено официално
Синята агитка бясна, атакува трибуната
Два пъти по-малко фенове на трибуните
ЦСКА би Левски с 2:0
Мачът е от 28-ия кръг на Еfbet Лига
"Сини" и "червени" се изправят едни срещу други за втори път през сезона