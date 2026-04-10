Вечното дерби. Април вече е тежък за Левски

Феновете вече с нетърпение броят часовете до старта на вечното дерби. ЦСКА и Левски ще се изправят един срещу друг на националния стадион в понеделник, 13 април. Сините ще гонят победа, която да ги доближи до мечтаната титла. Армейците пък преследват медали. Макар от по-задно място в класирането, те ще влязат в Мач №1 у нас и с добра тенденция зад гърба си.

А тя е, че нямат поражение в последните 9 негови априлски издания. В този период имат 5 победи и 4 равенства, като изравниха и общия баланс в мачовете в 4-тия месец от годината – съперниците имат по 13 успеха при 8 ремита. За последно Левски ликува преди 13 години – с 2:1 на 27.04.2013-а, с голове на Христо Йовов и Жоао Силва, а за червените точен е Марсиньо.

Първият априлски двубой между двата тима е на 5 април 1952 г., когато армейците печелят с 3:1 след две попадения на Панайот Панайотов и едно на Димитър Миланов-Пижо, а за сините се разписва Арсен Димитров. На 8 април 1956 г. вечните съперници стигат до равенство, а година по-късно – на 14 април 1957-а, е и най-изразителната победа през този месец – червените разбиват съперника с 4:0 – точни са Крум Янев, Стефан Божков, Кирил Ракаров и Иван Колев. Левски достига до първия си априлски успех през 1964 г.

До средата на 90-те години преимущество в двубоите е поделено, но след това тимът от „Герена“ установява сериозна доминация. На 24 април 1994 г. сините печелят с 4:1, като тогава идва и единственият априлски хеттрик – дело на настоящия мажоритарен собственик на клуба Наско Сираков. Още по-любопитно е, че попадението за ЦСКА в тази среща вкарва… Станимир Стоилов.

Левски печели цели 7 от следващите 10 априлски дербита, едно завършва наравно, а червените стигат до само две победи. Една от тях – 27 април 1996 г., слага край на черна серия от 9 сблъсъка със сините във всички турнири без успех. Петър Михтарски (б.а. – бивш нападател на тима от „Герена“) в 69-ата минути носи 1:0 за червените, загуба, която коства в крайна сметка и титлата на Левски. Двубоят ще бъде запомнен и с изключително любопитна ситуация. След края на първата част главният съдия Веселин Богданов взима топката и тръгва да се прибира в тунела, последван от играчите. Тогава от фен на сините на пистата е хвърлена… жива змия.

Много интересно е и вечното дерби на 2 април 2006 година. То идва в ужасен момент за червените. След страхотен есенен полусезон под ръководството на Миодраг Йешич и 7 точки аванс на върха през зимната пауза през пролетта на „Армията“ цари хаос след продажбата на ключови играчи. В клуба има вътрешни боричкания и това се отразява. ЦСКА влиза в сблъсъка с Левски на Станимир Стоилов загубил изцяло преднината си, а сините побеждават с 1:0 с гол на Георги Иванов-Гонзо от дузпа. След сблъсъка Васил Божков уволнява Йешич и назначава на негово място Пламен Марков, но рокадата не помага и титлата отива на „Герена“.

През 2017-а червените отнасят противника с 3:0. На следващата година априлското дерби завършва 2:2. След това се играят още 4 издания на мач №1 у нас в четвъртия месец на годината, а Левски така и не вкарва гол – 3 нулеви ремита и едно поражение с 0:2. През 2024-та пък армейците стигат до 2 победи през април – с 2:0 и 3:1. В крайна сметка те водят до това, че вместо да подпише нов договор, каквито уверения има, треньорът на сините Николай Костов е освободен.

Ще успее ли тимът от „Герена“ да сложи край на априлската черна серия?

