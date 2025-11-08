Спорт

Боримиров бесен: Съживихме мъртъвци!

Първа реакция на изпълнителния директор на "Левски"

08 ное 25 | 19:56
Мира Иванова

Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров избухна след Вечното дерби, в което ЦСКА би "Левски" с 1:0.

Видимо бесен, той напусна стадиона с думите: "Съживяваме едни мъртъвци! Това мога да кажа. Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача. Това ли е футболът? Лежат... Съживихме едни мъртъвци!"

Тази загуба няма да попречи на амбициите ни, категоричен бе "синият" шеф.

