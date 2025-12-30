Десподов взриви Европа! Гол за учебниците по футбол

Попадението на Кирил Десподов срещу Лудогорец в Лига Европа беше избрано от феновете на ПАОК за най-красив гол на месец декември. Българският национал беше определен и за играч на мача, завършил 3:3 на „Хювефарма Арена“ на 11 декември.

Десподов откри резултата за тима от Солун в 38-та минута, когато получи извеждащ пас от Лука Иванушец, измъкна се зад гърба на Антон Недялков и с удар с външен фалц изпрати топката в десния ъгъл на вратаря Хендрик Бонман. Това беше първият му гол в Лига Европа от началото на сезона с екипа на ПАОК.

Гръцкият клуб публикува видео от попадението в официалния си канал в YouTube, а интересът към изпълнението бързо се пренесе и във фенския вот за гол на месеца. Българският капитан доминираше в гласуването още от първите дни.

В началото на второто полувреме Десподов записа и асистенция, след като изведе Алесандро Воляко за гол, с което участва пряко в две от попаденията на ПАОК в срещата.

В крайното подреждане голът на Десподов събра 48,66% от гласовете и изпревари останалите номинирани – Тайсон за шампионата и Йоргос Якумакис в двубоя за Купата на Гърция срещу Арис.

