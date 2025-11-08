ЦСКА би, но "Левски" остава лидер

ЦСКА успя да победи с 1:0 Левски в голямото дерби на България. Но "сините" все пак запазват лидерството в efbet Лига с 35 точки. ЦСКА събра 22 и се изкачи на шестото място. Вторият ЦСКА 1948 е с 30 преди неделното домакинство на Черно море. "Моряците", Локомотив (Пловдив) и Лудогорец имат по 24 т.

Големият герой за "армейците" беше Джеймс Ето`o, който се разписа в 77-ата минута, доставяйки неистова радост на "червена" България.

Вечното дерби беше белязано от меле между играчите, а съдията Радослав Гидженов помилва и двата отбора, след като не изгони нито един от замесените в сбиването. В третата минута от добавеното време Дейвид Пастор получи червен картон след преглед с ВАР заради грубо нарушение срещу Борислав Рупанов.

"Левски" беше в серия от 6 поредни победи (5 в първенството и една за Купата на България), но днес отстъпиха пред тима на Христо Янев.

Националът Радослав Кирилов отпадна за дербито заради контузия, получена в заключителната тренировка на тима в петък. Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес не можеше да разчита на още двама, лекуващи травми - Карл Фабиен и Карлос Охене. Испанецът прави две промени в стартовия състав в сравнение с победата с 3:0 над Арда в предишния кръг, като срещу ЦСКА започнаха Евертон Бала и Акрам Бурас.

Tреньорът на "червените" Христо Янев нямаше проблеми с контузени и наказани. В групата се завърна Иван Турицов, който лекуваше контузия. Янев направи само една промяна от титулярите срещу Берое (5:1) и Монтана (3:1), като в дербито започна Теодор Иванов, а на пейката остана Илиан Илиев.

В началните минути "сините" владееха инициативата. Нескопосани удари отправиха Майкон и Георги Костадинов. Последваха няколко по-силни минути за ЦСКА. "Червените" опитаха да застрашат Светослав Вуцов след ъглов удар, но Йоанис Питас игра с ръка в наказателното поле и бе отсъден фаул. При ответната атака Мустафа Сангаре се измъкна от Лумбард Делова и косоварят го фаулира, за което получи жълт картон. "Сините" изпълниха заучен пряк свободен удар, при който Майкон центрира към Костадинов, който пусна пас с глава към Марин Петков, но неговият изстрел бе спасен от Фьодор Лапоухов.

"Левски" имаше страхотен шанс в 27-ата минута. Сангаре се пребори за топката в наказателното поле и центрира, но нямаше негов съотборник, който да засече.

Първата добра възможност за ЦСКА беше в 37-ата минута, когато Ето'о центрира отдясно за Питас, но Вуцов блокира шута на кипъреца, а и бе отсъдена засада.

В 43-ата минута Ето'о се освободи последователно от Майкон и Евертон Бала, жонглирайки с топката, но последвалият изстрел с левия крак бе болезнено неточен. Минута след това Бруно Жордао опита мерника си с шут от около 20 метра, но прати топката над вратата.

Левски отговори с изстрел на Асен Митков от дистанция с десния крак, но той не затрудни вратаря на ЦСКА. В първата минута от добавеното време пък Евертон Бала пое топката на гърди от Бурас и стреля с удар над глава, но ефектното му изпълнение завърши с аут за ЦСКА.

"Червените" изпълниха заучен пряк свободен удар във втората минута от добавеното време и топката стигна до Лумбард Делова, но Вуцов се намеси и спаси удара му, който бе и последното по-интересно положение за първото полувреме.

Втората част започна с положение за Левски, при което на стрелкова позиция излезе Сангаре, който се измъкна между двама, но Лапоухов бе на мястото си и спаси удара му от малък ъгъл.

В 49-ата минута мачът бе прекъснат, тъй като теренът бе обгърнат от димна завеса след пирошоуто от феновете на ЦСКА в Сектор "Г". Срещата бе подновена 4 минути след това с корнер за Левски, при който Лапохов увисна, но ударът на Кристиан Макун бе неточен.

След това се стигна до меле между футболисти и щабове на двата отбора, като първоизточник бе сблъсък между Лапеня и Костадинов. Халфът на Левски бе изнервен от удар на Мартино и нападна Лапеня, пращайки го на земята сс удар без топка. Това отрищи емоциите и на двата отбора, като най-дейни при последвалата свада бяха Марин Петков от Левски и Лумбард Делова от ЦСКА, като защитникът на ЦСКА удари кроше на Асен Митков. Решението на Радослав Гидженов, подпомаган от своите асистенти и колегите си на ВАР, бе следното: жълти картони за Марин Петков, Георги Костадинов, Адриан Лапеня и Анхело Мартино. Опитният халф на Левски трябва да е доволен от това решение предвид умишления удар без топка срещу капитана на ЦСКА.

След час игра отново имаше спиране на срещата заради димки и факли от Сектор "Г", като това даде възможност на двата отбора да се успокоят след коридата, която си спретнаха.

Мачът бе подновен в 65-ата минута, като минута след това ЦСКА създаде положение чрез нападателите си, но Бурас се хвърли на пътя на топката при удар на Леандро Годой. При последвалия удар Вуцов спаси удар с глава на Кошмара.

Левски отвърна с удар по тревата на Евертон Бала в 70-ата минута, който не затрудни стража на ЦСКА. Аркам Бурас също получи възможност да обстрелва вратата на Лапоухов в 74-ата минута, но беларуският страж бе на мястото си, а при ответната атака Вуцов улови топката след диагонален изстрел на Годой.

Така се стигна до 77-ата минута, когато Питас се пребори за топката на дясното крило и центрира към Годой. Кошмара не успя да играе с топката, която бе изчистена от защитник на Левски. Тя се насочи към дъгата на наказателното поле, където нямаше футболист на "сините". Вместо това, там връхлиташе Джеймс Ето'о, който с плътен шут от около 20 метра заби топката в дясната част от вратата на Светослав Вуцов - 1:0 за ЦСКА!

След този гол логично се стигна до натиск на Левски, който трябваше да търси изравнително попадение. В 84-ата минута Делова бърка и можеше да си вкара автогол, но топката излезе в ъглов удар.

"Сините" имаха прекрасен шанс в 87-ата минута, когато Мазир Сула центрира от ъглов удар вляво от вратата на Лапоухов и Кристиан Димитров стреля с глава, но прати топката покрай левия стълб на вратата на ЦСКА.

При изтичането на редовното време, четвъртият съдия Мариян Гребенчарски вдигна светлинното табло, на което светеше числото 13, показващо колко ще продължи добавеното време на дербито.

Секунди след това Пастор влезе остро с бутоните в глезена на Борислав Рупанов. Първоначално съдията Радослав Гидженов показа жълт картон на защитника, но след това промени решението си и изгони Пастор!

В 6-ата минута от добавеното време Улаус Скарешем фаулира Рилдо Фильо на границата на наказателното поле и Левски получи златен шанс да изравни резултата. Зад топката застана потърпевшият, който стреля право в стената.

Последната възможност за "сините" бе в 11-ата минута от продължението. Тогава Мустафа Сангаре надскочи защитниците на ЦСКА, но ударът му с глава бе неточен. Йоанис Питас пък опита да реализира от центъра в 13-ата минута на добавеното време, след като видя, че вратарят на Левски е излязъл напред, но не уцели вратата.

