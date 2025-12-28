Левски очаква оферта за милиони

Левски може да получи предложение в размер на около 2 милиона евро за Евертон Бала веднага след Нова година. Интерес към поливалентния футболист проявява Апоел Йерусалим, като се очаква израелският клуб да излезе с официална оферта в първите дни на януари.

На "Герена" обаче не са склонни лесно да се разделят с Бала. Той се утвърди като твърд титуляр в състава на Хулио Веласкес, като показа сериозна универсалност в атака и бе използван на няколко позиции, включително и като централен нападател.

Настоящата му пазарна цена се движи около 2 милиона евро, като в Левски смятат, че подобна сума трудно би била осигурена от клуба от Йерусалим. Именно заради ролята му в отбора шансовете евентуална оферта да бъде приета не изглеждат големи.

Бала има действащ договор с Левски, подписан в началото на годината, след като "сините" активираха клаузата му за откупуване след период под наем.

Информацията за интереса и очакваната оферта е съобщена от Мач Телеграф.

