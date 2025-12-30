Огромно признание за наша волейболна звезда

Международната федерация по волейбол (FIBV) обяви звездата на българския национален отбор Александър Николов за втория най-добър волейболист в света за 2025 година.

Класацията изобилства от български играчи, след като вчера бяха обявени всички състезатели от четвърто до десето място.

Сред тях капитанът Алекс Грозданов зае осмата позиция, а Симеон Николов е №6 в света за годината.

Италианският разпределител Симоне Джанели, който стана световен шампион, е №3 за годината, а веднага след него бе обявен и Николов.

№1 в света е друг световен шампион в лицето на Алесандро Микелето, който е съотборник на Николов в Лубе Чивитанова.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com