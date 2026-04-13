Поредна драма с Вечно дерби на Великден

На 17 април 2023 г. за последно се игра шампионатно дерби между ЦСКА и Левски по време на Великденските празници - и то точно в понеделник, както сега. То беше твърде постно и завърши 0:0, като Ивелин Попов от "сините" пропиля в последната минута и дузпа, спасена от бразилския страж Густаво Бусато. От тогавашните участници в сблъсъка и в двата състава днес, близо 3 години по-късно, вече не е останал нито един, съобщават колегите от "Тема Спорт".

Преди това, с 3:1 на 21 април 2014 г., ЦСКА развали дълга прокоба да губи дербито, когато то се играе по време на на големия православен празник. Това бе втора победа на армейците в дуелите на специалния ден за всички християни.

Първата бе на 10 април 1966 година, когато гол на Никола Цанев в 44-ата минута даде началото на обрат в първенството. 18 дни по-късно големите съперници изиграха отложения от есента двубой помежду им и нова победа с 3:0 стопи аванса на сините. Впоследствие ЦСКА триумфира с титлата.

В следващите 4 двубоя по Великден обаче преимуществото на Левски бе очевидно. На 9 април 1977 година тимът от "Герена" би с 3:1, а после се окичи с шампионските лаври. Следващите две великденски дербита отново бяха спечелени категорично от "сините" - с 2:0 на 25 април 1981-ва и с 3:0 на 8 май 1983 година в голям мач на Божидар Искренов, но тогава титлата бе за големия враг. Двата отбора излязоха в пряк дуел навръх Великден и на 8 април 2007 г., когато единственото попадение на Христо Йовов трасира пътя към титлата на Левски.

