Двама от Левски горят за Вечното дерби

Отборът на Левски започна подготовка за мача срещу ЦСКА. Треньорът на тима Хулио Веласкес не може да използва услугите на Мазир Сула и Карл Фабиен, които са контузени.

Алжирецът получи травма на мача с Арда, а нападателят се контузи на тренировката преди двубоя в Кърджали. Очакванията са и двамата да пропуснат срещата с "армейците".

Двата отбора ще се изправят един срещу друг в събота (8 ноември) от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

