Съдът попари Весела Лечева! Решението за БОК

Софийският градски съд отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК и нейния екип в Изпълнителното бюро и Контролния съвет на Комитета.

Основните мотиви на съда са, че кандидатурата на Лечева и нейния екип е била подадена извън срока, който е установен в устава, както и че без изрично решение на Общото събрание кандидатурите за председател на Комитета и органите му са били гласувани en-block (наедно), което е в разрез с правилата на устава.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в София, предаде Нова.

