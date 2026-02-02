Сензационен обрат с играч на ЦСКА

ЦСКА привлече до момента 6 попълнения през зимата, но по време на подготовката в състава се открои още един футболист, който може да се счита за нов, тъй като се смяташе за отписан до съвсем скоро.

Става въпрос за Мохамед Брахими, превърнал се в звездата на петте изиграни проверки с 4 гола и 1 асистенция, пише „Тема Спорт“. Французинът с алжирски корени се разписа и в последната контрола срещу лидера във Втора лига – Дунав Русе, в събота (3:1).

Благодарение на силното си представяне, 27-годишното крило е гласен за титуляр от Христо Янев за откриващия пролетен мач срещу Арда в петък от 17:45 часа. До момента Брахими е стартирал само веднъж след трансфера си в ЦСКА през лятото. Това се случи при гостуването на Добруджа на 19 октомври (1:0), като бе сменен още в 57-ата минута.

Любопитно е, че в кръга преди това пък Христо Янев бе извадил крилото от състава за дербито с Лудогорец, след като бе изключително разочарован от представянето му в своя дебют срещу Локо Сф. Тогава треньорът направи на Брахими двойна смяна, а след мача заяви: „За малкото време загуби почти всички топки, в които можеше да ни спечели предимство. Ние го пуснахме с ясната идея да създаде проблеми на отбраната на Локо София. А той създаде повече на нас“.

След това обаче Брахими бе реабилитиран и през зимата си спечели доверието на Янев. „Представянето му се дължи на неговото постоянство и всеотдайност в тренировъчния процес. Може да служи за пример“, заяви треньорът след победата с 5:2 над Гангуон, за която Брахими се отличи с два гола и асистенция.

До момента през сезона крилото има 10 участия с 1 гол в Първа лига и два мача с едно попадение за купата на България.

