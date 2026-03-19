Провал с въздушните линейки

Съществува сериозна опасност да изгубим 80 млн. евро по ПВУ заради забавяне в изграждането на базите за въздушните линейки у нас.

"Те вече са загубени, ако ЕК не направи изключение. МЗ прави някакви преговори. До юни да изградим 6 бази - няма как да стане. До миналата седмица документите дори не бяха вкарани в общините. Защо не е направено, трябва да питаме МЗ. Имахме две години", заяви председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков пред Bulgaria ON AIR.

Според него, ако изгубим тези пари и трябва да използваме държавни средства, сега трябва да се направи бърз анализ колко бази минимум ще ни трябват, за да заработи системата. Той все пак е оптимист, че всичко със системата ще се случи, но ще извадим от нашите данъци необходимите средства.

С какви бази разполага България

В момента имаме две временни бази - не са изградени с пари по ПВУ. В София се ползва базата на "Гранична полиция", втората е в Сливен, стана ясно от думите на Иванджиков.

Мястото, което беше избрано първоначално, се оказа неудачно, посочи гостът на "България сутрин" и добави, че на ЕК трябва да ѝ се обясни защо и как сме закъснели, за да поискаме удължаване на сроковете.

Те ще зададат доста въпроси, не е лесна комуникацията с ЕК. Това не е закъснение с месец-два", изтъкна председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

Какво ни липсва, за да заработи системата

Базите представляват хангари, които да отговарят на определени изисквания, но не и да са луксозни, съобщи Тодор Иванджиков.

"Да си подредим складовете, екипажите, никакъв лукс. Не препоръчвам да има нощни полети. Първо трябва да се обучим за дневни полети. Нека си изградим системата. Процедурите трябва да се подобрят. Моето предложение е да се вземе външен консултант, който да ги прегледа и да ги подобрим. Да няма влияние на разни лобита", каза още гостът.

Очертаните 6 зони не се създадоха, те не работят. За цяла България са само София и Сливен, заяви гостът.

Колко хеликоптера имаме, с какви екипажи разполагаме

"В момента разполагаме с 5 хеликоптера. От тях се ползват 2-3. Останалите не се ползват, тъй като няма достатъчно обучени хора. Единият хеликоптер стои на съхранение. Обучават се екипажи, но командирите с много опит ще бъдат в пенсионна възраст след 2-3 години. Младите трябва да натрупат часове и да имаме следващо поколение, за да работи тази система", обясни Иванджиков.

Ако системата работи правилно, тогава линейките ще се използват и за пострадали в катастрофи по магистралите, отбеляза той.

Специалистът обърна внимание, че хеликоптерите се амортизират, гаранциите им изтичат и новите трябва да бъдат използвани, за да видим дали всичко при тях е работещо, вместо да стоят на съхранение.

"Не ги използваме на 100%, защото системата не работи. Трябва да се направи синхрон с МВР, с планинските служби. Има връзка между МЗ и HEMS, която губи време", на мнение е Иванджиков.

