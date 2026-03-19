Национал пред завръщане в ЦСКА

Матиас Фаетон е все по-близо до завръщане в ЦСКА след края на сезона, след като швейцарският Цюрих на този етап не планира да го откупи, съобщава „Тема Спорт“. В договора за наем на крилото има опция за постоянен трансфер, но тя почти сигурно няма да бъде активирана.

Националът на Гваделупа се присъедини към Цюрих в средата на юли с договор до края на кампанията. До зимната пауза той беше сред водещите фигури в състава, записвайки 7 гола и 1 асистенция в 23 шампионатни мача. Фаетон се разписа и в дербито срещу Базел, откривайки резултата още в първата минута.

Именно в този двубой обаче той си навлече неприятности, след като съблече фланелката си при гола и получи пети жълт картон за сезона, което го лиши от участие срещу Йънг Бойс. Цюрих отстъпи на Базел с 3:4, а малко по-късно Фаетон получи контузия в прасеца, която го извади от игра за целия февруари.

Слабият сезон на Цюрих – тимът заема едва десето място от 12 отбора – допълнително накланя везните към раздяла с крилото. Очакванията са клубът да търси нови опции по фланговете през лятото.

Така 26-годишният футболист ще се завърне в ЦСКА, където предстои да се вземе решение за бъдещето му. Не е ясно дали „червените“ ще му дадат нов шанс след разочароващия му престой досега, или ще се опитат да го продадат. Договорът му с клуба е до края на следващия сезон.

Фаетон беше привлечен през лятото на 2023 година от Гренобъл за сума над 1.5 млн. евро. Като се прибавят и високите му възнаграждения, изглежда малко вероятно ЦСКА да възстанови инвестицията си.

Междувременно „армейците“ разполагат с още няколко преотстъпени футболисти – Кевин Додай във Влазня, Георги Чорбаджийски в Локомотив Пловдив, както и Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов в Ботев Враца.

