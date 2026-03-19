Важно от ФИФА за Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че Световното първенство по футбол ще се проведе в предвидените срокове, без никакви промени в последния момент, наложени от продължаващия конфликт между САЩ и Иран. До турнира остават 84 дни, а войната в Близкия изток не показва признаци на затихване.

Иран се е класирал за Мондиал 2026 и предстои да играе срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, както и срещу Египет в Сиатъл. Иранската страна поиска мачовете ѝ да бъдат преместени в Мексико, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че не би било „подходящо" иранците да се състезават в САЩ, допълвайки че трябва да мислят „за собствения си живот и безопасност".

Въпреки това Инфантино последователно отказва да разглежда възможността за промяна на плановете заради конфликта между САЩ, техния съюзник Израел и Иран, който обхвана голяма част от Близкия изток.

Президентът на ФИФА наскоро настоя, че Световното първенство ще бъде истинско празненство, а сега даде най-ясния знак, че иранският отбор ще бъде принуден да стъпи на американска земя през юни.

„ФИФА не може да решава геополитически конфликти, но сме ангажирани да използваме силата на футбола и Световното първенство, за да изграждаме мостове и да насърчаваме мира, докато мислите ни са с всички, които страдат вследствие на продължаващите войни", заяви Инфантино на заседание на Съвета на ФИФА в Цюрих.

„ФИФА очаква всички отбори на Световното първенство да се състезават в дух на честна игра и взаимно уважение. Имаме програма. Скоро ще бъдат потвърдени всичките 48 участващи отбора и искаме Световното първенство да се проведе по план“, каза още той.

