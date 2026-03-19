Битки на 1/8 финалите в Лига Европа ПРОГРАМАТА

MAX Sport 3
19:45 Лион - Селта, осминафинал в Лига Европа, реванш
22:00 Рома - Болоня, осминафинал в Лига Европа, реванш
MAX Sport 4
19:45 АЕК Ларнака - Кристъл Палас, осминафинал в Лига на конференциите, реванш
22:00 Бетис - Панатинайкос, осминафинал в Лига Европа, реванш
RING
19:45 Ракув - Фиорентина, осминафинал в Лига на конференциите, реванш
22:00 Порто - Щутгарт, осминафинал в Лига Европа, реванш
bTV Action
19:45 Мидтиланд - Нотингам, осминафинал в Лига Европа, реванш
22:00 Астън Вила - Лил, осминафинал в Лига Европа, реванш
