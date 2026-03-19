Спорт

Битки на 1/8 финалите в Лига Европа ПРОГРАМАТА

Какво ще се предава в нашия ефир

19 мар 26 | 19:55
31
Стандарт Новини

MAX Sport 3

19:45 Лион - Селта, осминафинал в Лига Европа, реванш

22:00 Рома - Болоня, осминафинал в Лига Европа, реванш

MAX Sport 4

19:45 АЕК Ларнака - Кристъл Палас, осминафинал в Лига на конференциите, реванш

22:00 Бетис - Панатинайкос, осминафинал в Лига Европа, реванш

RING

19:45 Ракув - Фиорентина, осминафинал в Лига на конференциите, реванш

22:00 Порто - Щутгарт, осминафинал в Лига Европа, реванш

bTV Action

19:45 Мидтиланд - Нотингам, осминафинал в Лига Европа, реванш

22:00 Астън Вила - Лил, осминафинал в Лига Европа, реванш

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Коментирай