Горещи новини за здравето на Петър Хубчев

Синът на героя от САЩ '94 Петър Хубчев - Валери, разкри подробности за борбата на баща му със сериозна болест.

"Той е окей. Нещата вървят на добре, надявам се така и да продължат. Спокоен е, добре се чувства и така. В Германия си е", заяви пред "Мач Телеграф".

"Целите в ЦСКА 1948 винаги са високи, гони се абсолютния максимум. Миналата година бе приоритет налагането на млади футболисти, като Теодор Иванов, Марто Бойчев, Алекс Божев и други.

Тази година с оглед на работата на всички ни в клуба, а и високите амбиции на г-н Найденов, мисля че нещата за ЦСКА 1948 се получиха доста добре. Все пак нашата селекция бе от най-мащабните, а и най-силните, смея да кажа. Окей, Левски има комфортна преднина в момента, но мачове в четворката ще дадат много отговори."

