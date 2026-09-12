Стилян Петров с много важна новина за Любо Пенев и Хубчев
Разкри какво е състоянието им в момента
Следете всички новини, анализи и коментари за Хубчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разкри какво е състоянието им в момента
Синът му дава сериозни надежди
Засега няма официална информация
Сираков ще успее начело на "сините", твърди бившата звезда на тима
Георги Тодоров с първа пресконференция на 13 юни
Хубчев и щаба му преговарят с ръководството за прекратяване на договорите
До дни ще стане ясно дали "сините" ще завършат сезона с нов треньор
Основната мисъл на спортно-техническо ръководството, както и на играчите в момента е изясняването на цялата ситуация около собствеността и финансиране...
Петър Хубчев трябва да остане начело на тима, категоричен е Папазов
Валентин Златев ме подкрепя, но само морално, твърди Тити
Треньорът на Левски не е притеснен, че отборът няма победа в 5 поредни мача от първенството
Управителният и Надзорният съвет на "сините" отхвърлиха всякаква възможност за смяна на треньора
Станислав Костов повежда атаката срещу Черно море
До два дни ще е ясно дали ще имаме нови, заяви треньора на Левски
"Сините" на Хубчев ще тренират в курорта от четвъртък по време на паузата
Треньорът на Левски чака още нови футболисти
Очаква се "сините" да почнат с двама нападатели
Новият не знае основни неща, обяви треньорът на Левски
Просто е, липсаше ни голът, обяви Петър Хубчев
Не сме близо до това, което искам, категоричен е треньора на Левски