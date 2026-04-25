Стилян Петров с много важна новина за Любо Пенев и Хубчев

Добри новини за лечението на две наши футболни легенди.

Стилиян Петров разкри, че продължава да разговаря с Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с онкологични заболявания. Той сподели, че лечението на двамата върви в правилната насока, а утре ще има среща с Ел Голеадор.

"Продължавам да разговарям с Любо и Петър Хубчев. Всичко върви добре при тях. Може би утре ще се видя с Любо, ще ме води на разходка. Надявам се, че разговорът ни ще ме мотивира да се подготвя за мача на 6-и юни.

Показват невероятен дух и борбеност. Лечението върви в правилната насока и те се чувстват добре", заяви Петров в "Гостът на Sportal.bg".

