Точно преди дербито. Лудогорец сдаде титлата

Вече само чудо може да се случи за Лудогорец, за да може 14-кратният шампион да стане 15-кратен.

Хегемонът в българския футбол продължава кошмарния си сезон, след като загуби първия си мач от плейофната фаза на челната четворка в efbet Лига. Отборът на Пер Матиас Хьогмо падна у дома с 1:2 от изненадата на сезона ЦСКА 1948 и вече е трети в класирането.

"Червените" от Бистрица надиграха своя по-именит съперник през първото полувреме и залсужиха триумфа, като вече могат да се нарекат едноличен преследвач на лидера Левски. Но това означава, че разликата между първия и втория след Вечното дерби по-късно днес може да се увеличи още повече в полза на "сините".

Левски е със 70 точки, ЦСКА 1948 е с 62, а разградчани са с 60. От 16,00 часа е вечното дерби между ЦСКА и Левски.

ЦСКА 1948 за първи път в историята си побеждава Лудоогрец като гост и съвсем заслужено може да се класира на второто място в края на сезона, което ще е рекорд за тима.

Лудогорец - ЦСКА 1948 1:2

Голмайстори: 0:1 Браян Собреро 8', 1:1 Ерик Маркус 18', 1:2 Мамаду Диало 26'

