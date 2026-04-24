Сираков обяви новия собственик на Левски и обеща уникален стадион

Президентът на Левски Наско Сираков обяви новия мажоритарен собственик на клуба - Атанас Бостанджиев. Това се случи на извънредна пресконференция, посветена на бъдещето на "ПФК Левски". Самият Сираков остава на досегашния си пост.

"Преди близо шест години поех тази отговорност в момент, в който Левски беше притиснат до стената. Тогава за мен нямаше по-важно от това клубът да оцелее, да запази достойнството си и да остане верен на хората, които никога не го изоставиха. Днес се оттеглям като акционер със съзнанието, че "Левски" отново има стабилност, посока и основа, върху която може да се гради. Оставам като президент, защото приемствеността е важна, а към този клуб не може да има друго отношение освен дълг, уважение и отговорност", заяви Сираков.

"Промяната е резултат от дълъг и внимателно подготвян процес, воден с ясното разбиране, че Левски има нужда не просто от стабилност, а от следваща крачка в своето развитие, която да осигури на клуба дългосрочна перспектива, модерен дом и още по-солидна основа за бъдещето, без да се правят компромиси с неговата идентичност, история и връзка с привържениците.

Преди финализирането на сделката инвеститорът извърши собствена правна и финансова проверка на ПФК Левски АД, а от страна на мажоритарния собственик г-н Сираков и клуба беше възложена отделна независима правна и финансова проверка на инвеститора и структурата по сделката.

През последните месеци сборен екип от представители на клуба и инвеститора работи по обща визия за развитието на ПФК Левски. Един от основните приоритети в тази визия е проектът за нов стадион "Георги Аспарухов", който да се превърне в модерно съоръжение, достойно за името Левски и за неговите привърженици.

Наред с това новият мажоритарен собственик поема ангажимент за инвестиции в спортно-техническото развитие на представителния отбор, както и в разширяването и подобряването на инфраструктурата, свързана с развитието на детско-юношеския футбол, и други ключови за клуба направления.

ПФК Левски подчертава, че тази промяна е направена с мисъл за идентичността, независимостта и дългосрочното развитие на клуба. Именно затова в основата на целия процес стояха ясни принципи: уважение към историята на Левски, отговорност към привържениците и амбиция клубът да се развива по модерен европейски модел.

В обръщение по-рано днес, г-н Бостанджиев сподели - "За мен е голяма чест да поема тази отговорност към ПФК "Левски". Още от първите ми разговори с г-н Сираков между нас имаше пълно разбирателство за посоката, в която клубът трябва да се развива, и се радвам, че той ще продължи да бъде президент. Моят ангажимент е Левски да съхрани своята уникална идентичност и независимост, като в същото време върви уверено към устойчиви успехи както на терена, така и във всяка ключова област от развитието си", каза още президентът на "сините".

След това думата взе самият Атанас Бостанджиев.

"Сметката е добре направена. От първия момент, в който разбрах, взех решението за секунди. Аз вярвам, че с правилната финансова подкрепа и стратегия. Този клуб ще остане с още минумум 112 години история. Ще върнем клуба, където трябва да бъде на европейско и световно ниво. Аз съм левскар от малък. Това е вълнуващо за мен. Сърдечно благодаря на Наско за неговия труд и жертви, които е направил", започна бизнесменът.

"Ангажирам се лично с построяването на нов стадион. Ще имаме най-добрата база в България", каза още Бостанджиев.

На пресконференцията бе и Цветан Петров от "ИП", архитектурната компания, която ще проектира новия стадион "Георги Аспарухов".

"Новият стадион ще бъде в чашката на настоящия. Така ще съхраним духа на настоящия стадион. Искаме "Георги Аспарухов" да бъде от категория 4. Ще бъде с всички най-нови и модерни тенденции. Ще бъде изключително красива сграда, емблематична за София. Всички зрители ще получат най-доброто като изживяване. Стадионът се разделя на два основни типа - Сектор А и останалите сектори. Към момента стадиона е с капацитет 25 000 за българското първенство и 23 032 за УЕФА. Искаме стадионът да е безопасно място за семейства и фенове. И искаме да върнем семействата на стадиона. Специалният сектор ще бъде сектор А. Той ще има различни нива на достъп, Имаме нива "Бронз", "Силвър", "Голд", "Платинум" и "Даймънд". Стадионът вече ще бъде отворен постоянно, дори и когато Левски гостува", заяви Цветан Петров.

Допълнителна информация, свързана с новата структура на собствеността, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред клуба, ще бъде представяна поетапно чрез официалните канали на ПФК Левски.

Клубът благодари на всички свои привърженици за доверието, търпението и подкрепата през годините. Благодарение на тази вярност днес "Левски" има възможност да гледа напред - с повече сигурност, с по-големи амбиции и с ясна визия за бъдещето.

За Атанас Бостанджиев:

Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital, където отговаря за цялостното управление на компанията.

Атанас основава Gemcorp през 2014 г. с идеята да изгради глобална инвестиционна компания със специализирана експертиза на развиващите се пазари, стъпила върху дисциплиниран инвестиционен подход, задълбочено познаване на местната среда и дългосрочни партньорства.

Роден и израснал в България, Атанас преминава към зрелостта в последните години на комунизма и е сред първите от своето поколение, които получават възможност да учат в чужбина след падането на Берлинската стена. Този опит оформя както глобалния му мироглед, така и трайния му ангажимент към развиващите се икономики и желанието му да подкрепя значими местни каузи.

Преди да основе Gemcorp, Атанас е главен изпълнителен директор на VTB Capital UK, където играе ключова роля в изграждането на международна платформа за капиталови пазари, с офиси в Европа, САЩ, Близкия изток, Африка и Азия. По-рано в кариерата си той е партньор в Goldman Sachs в Лондон, където съ-ръководи бизнеса на компанията на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Започва професионалния си път в Merrill Lynch във Франкфурт през 1998 г.

Наред с професионалната си дейност, Атанас е основател на българската благотворителна организация "Шанс за децата на България", която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал. Това е израз на дългогодишното му убеждение в преобразяващата сила на възможностите, образованието и инвестицията в хората", гласи съобщението на 26-кратните шампиони.

