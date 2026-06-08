Перес спечели битката за Реал и поиска нова европейска корона

Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид и започва нов четиригодишен мандат начело на испанския гранд. 79-годишният строителен магнат получи малко над 60% от вота на клубните членове и победи бизнесмена от енергийния сектор Енрике Рикелме. Рикелме официално призна поражението си и поздрави Перес за победата.

След изборите президентът на Реал определи успеха си като „впечатляващ“ и обеща на привържениците, че ще видят клуба като европейски шампион за 16-и път.

Перес е начело на Реал Мадрид от 2000 година, като досега пет пъти е печелил нов мандат. От 2009 година насам той нямаше реален съперник за поста, тъй като беше единственият кандидат на президентските избори.

Последните истински оспорвани избори в клуба бяха през 2006 година. Тогава начело на Реал Мадрид застана Рамон Калдерон след оставката на Перес по-рано през същата година.

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