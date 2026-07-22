Левски измъкна аванс на румънския шампион

„Левски“ направи важна крачка към следващата фаза на квалификациите в Шампионската лига, след като победи румънския шампион Университатя Крайова с 1:0 в първия двубой от втория квалификационен кръг. Пред препълнените трибуни на стадион „Георги Аспарухов“ столичани изиграха силен мач и ще пътуват за реванша в Румъния с гол аванс.

Единственото попадение падна още в осмата минута. Сержиньо центрира отлично от фланга, а капитанът Кристиан Димитров се извиси и с точен удар с глава не остави шансове на вратаря на гостите за 1:0.

След ранния гол румънците опитаха да поемат инициативата, но не успяха да стигнат до чисти положения. „Левски“ отговори със стабилна игра в защита и опасни атаки по двата фланга, като до почивката успя да запази преднината си.

След почивката „сините“ бяха по-опасният отбор и пропуснаха възможност да решат почти всичко още в първата среща. Армстронг Око-Флекс и Акрам Бурас останаха очи в очи с вратаря на Крайова, но не успяха да реализират.

Малко по-късно Евертон Бала изпрати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада. Домакините поискаха и дузпа след падане на Акрам Бурас в наказателното поле, но след преглед с ВАР съдията не посочи бялата точка.

В заключителните минути гостите опитаха натиск, но Светослав Вуцов се намеси решително при най-опасните ситуации и запази суха мрежа за „Левски“.

Минималният успех дава предимство на българския шампион преди реванша в Крайова следващата седмица. Победителят от двойката ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Омония и Кайрат, като кипърският тим спечели първата среща с 1:0.