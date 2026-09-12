"Левски" откри Сектор А с хикс срещу "Лудогорец"

"Левски" и "Лудогорец" завършиха 0:0 в дербито на 30-ия кръг на А група. Двубоят се игра пред близо 12 000 души на "Георги Аспарухов", а малко преди...