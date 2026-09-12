Голяма промяна с новия стадион на Левски
Промяната е част от цялостната стратегия на новото ръководство за пълна модернизация на Левски
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Промяната е част от цялостната стратегия на новото ръководство за пълна модернизация на Левски
Капитанът Кристиан Димитров донесе минимален, но ценен успех на „сините“
Легендарният вратар си отиде от този свят на 63-годишна възраст
В общината постоянно се получават запитвания какво се случва
Георги беше голям джентълмен, умееше да те изненада, не по повод, ей така, без повод, разкри Величка Маркова
Лентата разказва за кариерата и живота на легендата Георги Аспарухов
Намира се близо до дома на легендарната деветка
Лентата проследява живота на големия спортист
Днес се навършват 80 години от рождението на Георги Аспарухов
Адам Ламбърт и Брайън Мей
Queen с вокалиста Адам Ламбърт ще излизат тази вечер на стадион "Георги Аспарухов" в София, за да зарадват множеството си български фенове. Вчера Бр...
"Куин" и Адам Ламбърт са в София след три дни
Почитаме Гунди. Днес се навършват 73 години от рождението на легендарния футболист на "Левски". "Умират само тези, които биват забравени! Забравят се...
ПФК "Левски" и Ticketpro стартират от днес в 12:00 часа продажбата на билети за предстоящия домакински мач с "Черно море" oт 31 кръг на „А" група в че...
"Левски" и "Лудогорец" завършиха 0:0 в дербито на 30-ия кръг на А група. Двубоят се игра пред близо 12 000 души на "Георги Аспарухов", а малко преди...
Пред близо 12 хиляди зрители по трибутните официално бе открит новият Сектор А на стадион "Георги Аспарухов". Това се случи малко преди началото на де...
Поканиха и Борислав Михайлов за откриването на сектор "А" Възловото дерби в "А" група между "Левски" и "Лудогорец" в събота по всяка вероятност ще се...
Поради засиления интерес към билетите за мача между "Левски" и "Лудогорец" от "синьото" ръководство и Ticketpro отвориха и касите на стадион "Георги А...
Измислиците за "Левски" ни изкарват извън нерви Не искахме ограда, но така е по наредба, отсече шефът на "сините" Един от собствениците на "Левски"...
Футболисти на "Левски" помагат с хореографията за "Лудогорец" Очаква се козирката на новия сектор "А" на ст. "Георги Аспарухов" да бъде готова до кра...