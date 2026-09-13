Всичко за Омония

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Последни новини Спорт Свят
Любо Пенев поема "Омония"

Любо Пенев поема "Омония"

След като се размина с "Леванте", Любослав Пенев е най-сериозният вариант за треньор на "Омония". Другите кандидатури - на холандеца Марио Беен и на п...

10 ноември | 8:28
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АЕЛ обяви война на съдиите

АЕЛ обяви война на съдиите

АЕЛ разтърси Кипър след инфарктната си победа с 3:2 в гостуването на "Омония". Ивайло Петев и компания стигнаха до успеха в последната минута, след ка...

11 май | 18:30
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