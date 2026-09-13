Левски измъкна аванс на румънския шампион
Капитанът Кристиан Димитров донесе минимален, но ценен успех на „сините“
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Капитанът Кристиан Димитров донесе минимален, но ценен успех на „сините“
Очакват се наказанията
"Сините" са си направили сметката, че могат да се разделят с един или двама от футболистите си
Българинът се представи на много високо ниво, получи една от трите най-високи оценки
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АЕЛ разтърси Кипър след инфарктната си победа с 3:2 в гостуването на "Омония". Ивайло Петев и компания стигнаха до успеха в последната минута, след ка...