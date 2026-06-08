Футболният свят призова Кристиан Ериксен да сложи край на кариерата си след поредния инцидент на терена. Датският национал колабира по време на контролата с Украйна вчера в 65-ата минута по подобие на случилото се преди 5 години на Евро 2020. Тогава в мач срещу Финландия от груповата фаза Ериксен получи сърдечен арест и едва беше спасен. Впоследствие той отново заигра футбол благодарение на имплантиран кардиовертер-дефибрилатор, пише "Блиц".



Късно снощи Кристиан е минал обстойни медицински прегледи, а преди това лекарят на датския отбор обясни, че нещата са добре. И че до лоши последствия не се е стигнало благодарение именно на въпросното устройство, прикрепено към сърцето на полузащитника.

Въпреки това се чакат резултатите, които днес ще бъдат обявени.



„Ериксен, не умирай!“



„Ериксен, бъди разумен и този път съблечи завинаги фланелката“



„Кристиан, вече си на 34. Дания те обича. По-добре да си жив, но да не си повече футболист“



Това са част от безкрайните коментари, които заляха социалните мрежи след инцидента и прекратения приятелски двубой с Украйна снощи при резултат 2:1 за „червения динамит“.



В Дания върви мълвата, че е много вероятно Ериксен наистина да сложи приключи с кариерата си на професионален футболист. Някои медии добавят, че лекарите вече са заявили на Кристиан мнението си – да окачи обувките завинаги.

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