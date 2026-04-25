Ливърпул ще спира тежка серия срешу Палас

Ливърпул домакинства на Кристъл Палас в 34-ия кръг от Премиър лийг. Двубоят ще е на стадион "Анфийлд" с начален час 17:00 българско време.

Домакините имат крайно турболентен сезон, който ги приземи на земята след 20-ата тилата на Англия миналата пролет. Сега те са чак 5-и с 55 точки и целта им е да заслужат квота за Шампионска лига през есента. Понастоящем последното място, осигуряващо участие в турнира на богатите е тяхно и са на 5 точки пред 6-ия Брайтън, който е с мач повече.

"Червените" отпаднаха миналата седмица от Шампионска лига срещу ПСЖ в 1/4-финалите, както и във ФА Къп от Манчестър Сити. Головото им съотношение е 54:43. Все пак, възпитаниците на Арне Слот записаха две последователни победи: 2:0 над Фулъм вкъщи и 2:1 навън в градското дерби с Евертън на новия им стадион "Хил Дикинсън". Конър Брадли, Юго Екитике, Джовани Леони са аут до края на сезона, а тези, които за днес са контузени са: Уатару Ендо, Гиорги Мамардашвили и Джейдън Данс. Стражът - Алисон Бекер ще мине късен фитнес тест, а Джо Гомес е напълно възстановен и може да попадне в групата.

Палас отлично рецептата срещу Ливърпул. "Орлите" са единственият отбор в Англия и Европа, надиграл цели 3 пъти мърсисайдци този сезон - след дузпи във финала за Суперкупата на Англия през август, 2:1 на 27 септември от 6-ия кръг на първенството и 3:0 насред "Анфийлд" в 1/8-финалите за Купата на Лигата на 29 октомври.

