Иво Христов каза голямата истина за "Прогресивна България"

Победи надеждата за една по-справедлива България. В много региони победи куражът над страха. Ние не подозирахме до каква степен хората са феодализирани по места. Това каза Иво Христов от "Прогресивна България" в предаването "Панорама" по БНТ.

Христов коментира политическата ориентация на партията, като подчерта основните ценности в нейната програма.

"Прогресивна България" ще се позиционира вляво от центъра, тъй като в нашия манифест са заложени ценностите свобода, солидарност и справедливост. България има нужда от тези три стълба, които в един неолиберален свят са силно подронени, а обществото има нужда от тях.", заяви той.

Христов коментира причините за ръста на цените и готовността на страната за въвеждането на еврото

"В момента икономическите екипи на "Прогресивна България" работят върху мерки в тази посока, но е важно да припомним защо тръгна този ръст на цените. Защото нямаше референдум, защото страната съвсем очевидно не беше готова за възприемане на еврото и този ръст на цените беше предвидим. Ръстът на цените в България е различен от този, който се случва в други страни в еврозоната. Ако беше проведен референдум, хората, които са малко по-обективни от експертите, които обещаваха "Клуба на богатите", щяха по всяка вероятност да отсрочат въвеждането на еврото."

Той засегна и икономическата среда и нуждата от предвидимост за бизнеса.

"Ако бизнесът си отдъхне и усети, че живее в предвидима законова среда, това ще създаде по-стабилна среда и ще стимулира ръста на заплащането. Реформа на данъчната система не се изключва. Относително ниското данъчно бреме е едно от малкото конкурентни предимства и ние не бива да посягаме на него.", каза той

Според него западните медии са сбъркали, че са определили Радев като проруски настроен.

"Аз мисля, че Радев е много по-близо до европейската идея в оригиналният ѝ вид, отколкото хората, които доминират в Брюксел", коментира Христов.

