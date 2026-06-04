Люта битка за местната власт. Социолог посочи капаните

Люта битка за местната власт прогнозира в интервю за БНР политологът от агенция "Мяра" Светлин Тачев. "Местната власт е важна като постамент. НДСВ не успя навремето да овладее местната власт. ГЕРБ го направи. Продължаваме промяната не можаха - говоря за партии, които станаха първи политически сили. Въпросът е Прогресивна България какво ще направи. В местната власт ще има голяма битка, заяви Тачев.

Въпросът пред Румен Радев е дали ще успее да направи това, което направи ГЕРБ, защото ГЕРБ успя да построи голяма местна инфраструктура, която им даде основата, на базата на която да имат стабилна национална власт. Затова и битката за местната власт е изключително голяма, изключително тежка и изключително интересна", коментира социологът

Има 3 големи неща, пред които се изправят "Прогресивна България" и правителството - бюджетът, цените и съдебната реформа, смята Светлин Тачев. Според него в първия месец на управление има "проблем с комуникацията на някои от представителите на ПБ, а после министър-председателят Радев трябва да излиза и да обяснява всъщност какво са имали предвид".

Правителството е наясно че трябва да вземе непопулярни мерки и гледа "да реже, където най-малко ще боли", коментира той.

Финансовото състояние на България явно не е достатъчно добро, каза Тачев.

В Баба Алино е "имало някакъв проблем", за който "отдавна се е знаело" и трябва да се разбере кой е мълчал и защо, коментира Тачев.

Относно изготвянето на бюджета и растящите цени Тачев коментира в ефира на "Преди всички":

"Радев има възможността да казва "Аз казах ли ви"? Защото, да, той не беше против влизането в еврозоната, но не смяташе, че това е моментът. Оказа се наистина, че влязохме в клуба на богатите, но цените неудържимо вървят нагоре. Регулаторните органи не можаха да контролират цените, на базата на спекулата, която правят търговците. Оттам идва целият проблем. В пазарна икономика да регулираш цените е изключително трудно, включително и за ПБ да направят подобно нещо. Много трудно ми се струва изобщо възможността да бъдат контролирани".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com