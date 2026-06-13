Люта битка за местната власт. Социолог посочи капаните
Кабинетът изправен пред три големи проблема - бюджетът, цените и съдебната реформа
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Кабинетът изправен пред три големи проблема - бюджетът, цените и съдебната реформа
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