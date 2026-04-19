"Мяра": Скачат мандатите за Радев

При 95% паралелно преброяване "Мяра" дава 135 мандата за формацията на Румен Радев. Ето и резултатите, оповестени пред БНТ:

"Прогресивна България" взима 43,3%. ПП-ДБ - 12.2%, 36 мандата ГЕРБ-СДС - 12.1, 36 мандата ДПС - 7%, 21 мандата "Възраждане" - 4-2, 12 мандата Под чертата остават МЕЧ, "Величие" и БСП "Прогресивна България" може да прави в парламента каквото си поиска", коментира пред обществената телевизия социологът, основал "Мяра", Първан Симеонов.

