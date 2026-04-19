Политика

"Мяра": Скачат мандатите за Радев

Под чертата остават МЕЧ, "Величие" и БСП

19 апр 26 | 23:25
0
Нели Христова

При 95% паралелно преброяване "Мяра" дава 135 мандата за формацията на Румен Радев. Ето и резултатите, оповестени пред БНТ:

  1. "Прогресивна България" взима 43,3%.

  2. ПП-ДБ - 12.2%, 36 мандата

  3. ГЕРБ-СДС - 12.1, 36 мандата

  4. ДПС - 7%, 21 мандата

  5. "Възраждане" - 4-2, 12 мандата

  6. Под чертата остават МЕЧ, "Величие" и БСП

    "Прогресивна България" може да прави в парламента каквото си поиска", коментира пред обществената телевизия социологът, основал "Мяра", Първан Симеонов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Още от Политика
Коментирай