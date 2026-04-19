Нощни обрати на вота. ГЕРБ и ПП на нокти

Драматични нощни обрати белязаха днешните избори. В 23 часа стана ясно, че сривът на ГЕРБ може да е толкова голям, за партията на Борисов за първи път да се окаже трета сила в парламента. Това сочат резултатите на агенция "Мяра" при 83% от паралелното преброяване на гласовете. Хората на Борисов и на Асен Василев сменяха местата си през 30 минути.
Исторически рекорд постави "Прогресивна България" на Румен Радев, която за първи път от 1997 г. получава 45 на сто от гласовете и пълно мнозинство от 134 места в парламента.
Според данни от 70-процентна извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция "Маркет линкс", представени по бТВ, разпределението на гласовете за политическите сили според вота на парламентарните избори е:
„Прогресивна България“ - 45,1%,
ГЕРБ-СДС - 12,6%,
“Продължаваме промяната - Демократична България” - 11,4%,
ДПС – 8,4%,
„Възраждане“ – 4,2%.
При 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера. Ето данните на "Мяра"
"Прогресивна България" – 45%
ПП-ДБ – 12,4%
ГЕРБ-СДС – 12,3%
ДПС – 6,5%
"Възраждане" – 4,3%
Под чертата остават:
МЕЧ – 3,3%
"Величие" – 3,1%
"БСП - Обединена левица" – 3,1%
"Сияние" – 3,1%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,5%
"Има такъв народ" – 0,8%
"Синя България" – 0,6%
Според данните при 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят по следния начин:
"Прогресивна България" – 134
ПП-ДБ – 37
ГЕРБ-СДС – 37
ДПС – 19
"Възраждане" – 13
Резултати при 86% от паралелното преброяване обяви и агенция "Тренд" при 86%. Нейните данни са:
Прогресивна България - 45,2%
ГЕРБ - 12,6%
ПП-ДБ - 12,4%
ДПС - 6,8%
Възраждане - 4,2%
Сияние - 3%
МЕЧ - 2,9%
Величие - 2,8%
БСП - 2,8%
АПС - 2,7%
ИТН - 0,7%
Синя България - 0,6%
