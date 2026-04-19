Нощни обрати на вота. ГЕРБ и ПП на нокти

Драматични нощни обрати белязаха днешните избори. В 23 часа стана ясно, че сривът на ГЕРБ може да е толкова голям, за партията на Борисов за първи път да се окаже трета сила в парламента. Това сочат резултатите на агенция "Мяра" при 83% от паралелното преброяване на гласовете. Хората на Борисов и на Асен Василев сменяха местата си през 30 минути.

Исторически рекорд постави "Прогресивна България" на Румен Радев, която за първи път от 1997 г. получава 45 на сто от гласовете и пълно мнозинство от 134 места в парламента.

Според данни от 70-процентна извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция "Маркет линкс", представени по бТВ, разпределението на гласовете за политическите сили според вота на парламентарните избори е:

„Прогресивна България“ - 45,1%,

ГЕРБ-СДС - 12,6%,

“Продължаваме промяната - Демократична България” - 11,4%,

ДПС – 8,4%,

„Възраждане“ – 4,2%.

При 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера. Ето данните на "Мяра"

"Прогресивна България" – 45%

ПП-ДБ – 12,4%

ГЕРБ-СДС – 12,3%

ДПС – 6,5%

"Възраждане" – 4,3%

Под чертата остават:

МЕЧ – 3,3%

"Величие" – 3,1%

"БСП - Обединена левица" – 3,1%

"Сияние" – 3,1%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,5%

"Има такъв народ" – 0,8%

"Синя България" – 0,6%

Според данните при 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят по следния начин:

"Прогресивна България" – 134

ПП-ДБ – 37

ГЕРБ-СДС – 37

ДПС – 19

"Възраждане" – 13

Резултати при 86% от паралелното преброяване обяви и агенция "Тренд" при 86%. Нейните данни са:

Прогресивна България - 45,2%

ГЕРБ - 12,6%

ПП-ДБ - 12,4%

ДПС - 6,8%

Възраждане - 4,2%

Сияние - 3%

МЕЧ - 2,9%

Величие - 2,8%

БСП - 2,8%

АПС - 2,7%

ИТН - 0,7%

Синя България - 0,6%

