Адмирал Ефтимов: Съвременните конфликти вече не се ограничават само до бойното поле

„Съвременните конфликти вече не се ограничават само до бойното поле, затова защитата на цивилното население трябва да се разглежда като неразделна част от националната устойчивост“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при участието си в 19-та годишна конференция на началниците на отбраната от балканските страни. Тази година форумът се проведе от 2 до 4 юни в Солун, Гърция. Темата, избрана от домакините за стратегическа дискусия, беше: „Предизвикателства и иновации в защитата на населението: адаптиране към новите реалности на войната“.

В изказването си адмирал Ефтимов акцентира върху необходимостта устойчивостта да се изгражда чрез три взаимосвързани компонента – военен, граждански и обществен, които трябва да действат интегрирано в отговор на кризи от различен характер.

Началникът на отбраната открои и важността на регионалното сътрудничество между балканските държави като ключово условие за по-добра подготовка, по-бърза координация и по-ефективна защита на обществото, с фокус върху усъвършенстването на националната и регионална устойчивост.

Този регионален форум за сътрудничество предоставя възможност на началниците на отбраната на Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора да обсъдят общи теми за въоръжените сили на участващите страни, както и възможности за задълбочаване на регионалното военно сътрудничество. Сред официалните гости на годишната конференция бяха командирът на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол адмирал Джордж Уайкоф и директорът на офиса на председателя на Военния комитет на Алианса контраадмирал Алберто Содомако.

В рамките на конференцията адмирал Ефтимов проведе двустранни срещи с началника на Генералния щаб на националната отбрана на Гърция генерал Димитриос Хупис и с командира на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол адмирал Джордж Уайкоф. В разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с регионалното военно сътрудничество и теми от взаимен интерес.

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