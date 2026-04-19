Андрей Гюров гласува на любимо място

Служебният министър-председател Андрей Гюров упражни правото си на глас в Благоевград. Той гласува с машина.

"Гласувах в любимия Благоевград за една страна, в която в парламента се влиза с идеи и политики, а не с пачки в пояса. Държава, в която политиците управляват с приличие и не се самозабравят, а полицията работи с чест и достойнство по закон и не си тръгва, когато стане напечено. Прокуратура, която разследва сигналите на гражданите, а не на бухалките", каза Гюров след като даде своя вот.

Гласувах за една европейска държава, в която хората седят с високо вдигната глава и никой не може да си позволи да ги притиска или да ги унижава, добави той.

Много е важно всички българи днес да излязат да гласуват, за да покажем, че свободните хора и техния глас са по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите, добави в заключение премиерът.

